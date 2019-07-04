РИАМО - 4 июл. С 5 по 7 июля на Горьковском направлении Московской железной дороги будут проходить путевые работы, в связи с этим изменится график движения ряда электропоездов, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В пятницу работы начнутся вечером после 20:00 и продлятся до 07:00 воскресенья. На это время скорректированы время отправления и прибытия нескольких поездов, отменены некоторые электропоезда, курсирующие между Москвой и станцией «Железнодорожная», — говорится в сообщении.

Ряд маршрутов сокращен на участках Москва - Кусково, Кусково – «Железнодорожная», Москва - «Железнодорожная», Новогиреево - Балашиха. У некоторых электропоездов изменится режим остановок: они проследуют без остановки станции «Кучино», «Салтыковская», «Никольское», «Серп и Молот», «Чухлинка», «Кусково».

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЦППК, станциях, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».