РИАМО - 4 июл. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства школы на 550 учащихся в Рузском городском округе, объект полностью зпланируют сдать в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Новая школа, площадью порядка 11 тысяч квадратных метров возводится на улице Лебеденко в Западном микрорайоне поселка Тучково», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В трехтажном здании школы предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 200 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 200 мест для проведения концертов и торжественных мероприятий, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Строительство школы осуществляется в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного и муниципального бюджетов. Заказчиком выступает администрация Рузского городского округа.

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы по устройству цокольной части здания», – отметил Гарибян.

Проверка на объекте продлится до 12 июля. Полностью завершить строительство образовательного учреждения планируется в третьем квартале 2020 года.