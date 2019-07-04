РИАМО - 4 июл. Власти Москвы согласовали проект реконструкции усадьбы Измалково в поселении Внуковское Новомосковского округа столицы для открытия в ней пансионата для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Главным строением в усадьбе является двухэтажный деревянный дом, отштукатуренный «под камень» в стиле ампир. Под штукатурным слоем фасад выглядит как бревенчатый сруб. В некоторых местах сохранились двупольные двери и оконные рамы с геометрической расстекловкой.

«Вот уже практически 20 лет усадьба находится в полном запустении. Санаторий, располагавшийся на ее территории, закрылся в 2000 году. Усадьбу получил в безвозмездное пользование сроком на 49 лет фонд «Подари жизнь». После комплексной реставрации и реконструкции в усадьбе разместится пансионат для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями от 5 лет с родителями или сопровождающими», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектом предусматривает воссоздание исторического облика фасадов здания и их декора с сохранением восточных и западных кирпичных пристроек. В главном доме будет восстановлена историческая кирпичная кладка, штукатурка, обшивка тесовой доской, а также воссоздание интерьеров зданий в соответствии с проектом реставрации.

В составе пансионата предусматриваются восемь номеров для временного проживания, помещения для отдыха посетителей, оборудованные столами для игр в шахматы и настольные игры, мягкой мебелью, стеллажами для книг и игрушек, телевизорами.

Также запланированы кружковые помещения, методический кабинет, комната психолога и кабинет дежурной медсестры. Кроме того, в пансионате появится конференц-зал на 45 мест, административные и санитарно-бытовые помещения, парикмахерский зал и кафе на 36 посадочных мест.