РИАМО - 4 июл. В городском округе Пушкино приступили к возведению пристройки к зданию Ашукинской средней общеобразовательной школы на улице Кольцова, дом 11, объекту выдано разрешение на строительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания общеобразовательного учреждения, предназначенного для обучения начальных классов. Новый учебный корпус школы рассчитан на 350 учащихся», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство объекта ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов.

Заказчиком выступает администрация Пушкинского городского округа.

«Ввод объекта запланирован на 2020 год», – заключил министр областного стройкомплекса.