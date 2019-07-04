РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В нынешнем году в подмосковных Люберцах установят семь искусственных дорожных неровностей, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации городского округа.

«В Люберцах для повышения безопасности пешеходов обустроят семь дополнительных искусственных дорожных неровностей. Новые лежачие полицейские появятся на улице Новая и в Зеленом переулке, у дома №27 на Октябрьском проезде», – говорится в сообщении.

Также их установят на участке возле детского сада №89 «Львенок» на улице Воинов-Интернационалистов. Кроме того, на минувшей неделе провели замену искусственных дорожных неровностей на улицах Попова, Красногорская и проспекте Гагарина.

«В поселении Малаховка в 2019 году уже установили десять новых лежачих полицейских по улицам Полевая, Дачная, Московская и Театральная, вблизи гимназии №46. Провели замену старых на улицах Карла Либкнехта и Центральная», – отмечается в сообщении.

Подобные работы запланированы в поселении Красково на улицах Озерная, Железнодорожная, Новомарусинском проезде и на улице Буденного в деревне Марусино, на которых появится 11 новых искусственных дорожных неровностей.

В поселении Томилино установят лежачие полицейские на улице Добролюбова и в деревне Кирилловка, а на улице Гмайнера заменят неровности.