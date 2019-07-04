РИАМО - 4 июл. В середине 2020 года в Москве будут строиться или проектироваться около 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации, уже сейчас в строительстве порядка 90 тысяч квартир, при этом активно разрабатываются проекты планировок новых кварталов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Нам необходимо «поднять волну» переселений для того, чтобы реализовать программу реновации в три этапа. Для этого необходимо запустить проектирование и строительство не менее 7 миллионов квадратных метров жилья. Этих показателей мы добьемся в середине следующего года», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Глава Стройкомплекса отметил, что с 2021 года в Москве ежегодно будет вводиться от 1 до 1,5 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации.

«Уже сейчас в строительстве порядка 90 тысяч квартир, при этом активно разрабатываются проекты планировок новых кварталов реновации. Чем быстрее мы проработаем всю градостроительную документацию, создадим базу для будущего, тем быстрее и эффективнее мы реализуем саму программу», — отметил Хуснуллин.

В четверг в парке «Зарядье» начал работу Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития мегаполисов мира. Деловую программу форума открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«На этом форуме мы будем обсуждать транспортные вопросы, которые являются ключевыми для любого крупного мегаполиса, и Москва не исключение. Мы много сделали в этом направлении – в городе ведется масштабное дорожное строительство. Обсудим вопросы, связанные с реновацией жилищного фонда, с экологией, благоустройством парков, обсудим новую программу «Мой район», – сказал мэр Москвы.