РИАМО – 4 июл. Осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапировали в колонию из столичного СИЗО №2, сообщает РИА Новости.

«Всех фигурантов дела направили в одну колонию в Белгородской области. Собеседник агентства отметил, что там есть футбольное поле», — говорится в сообщении.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в октябре 2018 года. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов Александр Протасовицкий – 1 год 5 месяцев.