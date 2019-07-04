РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В прошедшем учебном году свыше 130 педагогов Подольска прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами, сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию администрации округа Светлана Гордеева.

В четверг в администрации округа прошло очередное заседание координационного совета по делам инвалидов при администрации. Всего на повестке дня значились пять вопросов, один из которых касался организации инклюзивного и коррекционного образования в округе.

«В школах округа в прошедшем учебном году обучалось свыше 1 тысячи детей с особыми образовательными потребностями, среди них с ограниченными возможностями здоровья было более 500 детей, с инвалидностью – свыше 230. Также отмечу, что 135 учителей из 21 образовательного учреждения округа в течение прошедшего учебного года прошли курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование» и другим», – сказала Гордеева.

Она отметила, что также в прошедшем учебном году на базе школ №№34 и 35 были открыты два коррекционных класса для детей с задержкой психического развития и один ресурсный класс в гимназии №7 для детей с расстройством аутистического спектра.

«В 2019-2020 учебном году для обучающихся с задержкой психического развития планируется открыть аналогичные классы в школе №34 и в начальной школе-детском саду №53», – добавила Гордеева.