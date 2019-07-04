РИАМО - 4 июл. Московская городская избирательная комиссия на основании постановления Центральной избирательной комиссии РФ утвердила перечень цифровых избирательных участков на территории столицы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«На основании постановления Центральной избирательной комиссии <…> предлагается следующее решение: образовать на территории города Москвы 24 цифровых избирательных участка для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), проводимых 8 сентября», - сказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

В единый день голосования на 30 цифровых участках в Москве избиратели из 20 субъектов РФ смогут отдать свой голос на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на выборах губернаторов.

Также в депутаты Мосгордумы седьмого созыва выдвинулось свыше 415 кандидатов.