РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 4 июл. Депутаты партии «Единая Россия» отклонили протест транспортной прокуратуры на статью правил землепользования и застройки городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Единороссы в Люберцах провели заседание, в ходе которого был рассмотрен протест транспортной прокуратуры на статью 29 Правил землепользования и застройки городского округа Люберцы, утвержденных решением совета депутатов в 2017 году.

«На заседание совета депутатов горокруга Люберцы в удовлетворении протеста вынесен отказ, так как прокуратура ссылается на нормы и правила, утратившие свою юридическую силу», – говорится в сообщении.

По словам юриста Евгения Каленбета, градостроительный регламент определяет максимальное пятно застройки и возможность использования конкретных земельных участков в тех или иных целях.

«Институт генплана, разрабатывая правила землепользования и застройки для горокруга Люберцы, учел в том числе перспективные возможности по развитию территории и возможности их застройки и определил те достаточные ограничения по линейным объектам, которые мы в правила землепользования отразили и закрепили своим решением», - заключил Каленбет.