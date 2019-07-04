РИАМО - 4 июл. Жители Подмосковья, звонившие на горячую линию Роспотребнадзора в июне, чаще всего интересовались темами, связанными с продажей некачественных товаров, всего на горячую линию за месяц поступило более 1,2 тысячи вопросов, сообщается на сайте управления Роспотербнадзора по Московской области.

На горячую линию поступил 351 вопрос по санитарно-эпидемиологическому надзору. По этой теме жители чаще всего спрашивали по поводу нарушений при вывозе и хранении твердых бытовых отходов.

По теме защиты прав потребителей на горячую линию ведомства поступило 656 вопросов. Из них больше всего касалось продажи некачественных товаров повседневного спроса – одежды, обуви и так далее. Эта тема стала самой популярной среди всех сегментов.

Жители также 64 раза обратились по правовым вопросам, по кадровым вопросам – два раза, один раз – по факту коррупции. 134 вопроса касались деятельности сайта, электронной почты ведомства, справок, а также не входили в компетенцию органов Роспотребнадзора.

Всего на горячую линию за июнь поступило 1222 вопроса.