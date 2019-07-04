РИАМО - 4 июл. В построенных по реновации московских домах квартиры будут на 21% дороже тех, что пойдут под снос: цена вырастет из-за монолитного конструктива новых зданий, а также потому, что рядом с ними более развита городская среда, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Сейчас мы имеем квартиры в морально и физически устаревшем жилом фонде, изношенные объекты инженерного обеспечения. Реновация – это не только переселение из старых квартир в новые, но еще и развитие городской инфраструктуры, которое включено в экономику программы», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он пояснил, что за счет улучшения качества среды и того, что монолитные дома дороже пятиэтажек, в которых живет население, стоимость квартир в новых домах на 21% выше, чем в сносимых. Увеличится капитализация жилья и в тех домах, которые не вошли в программу, но остаются в районе – квартиры там подорожают минимум на 10%.

Кроме того, программа реновации даст людям больше мест для отдыха, создаст более комфортную и безопасную среду для детей. На придомовых территориях появятся газоны и цветники, а за счет расширения внутриквартальных проездов можно будет сделать дополнительные парковочные места.