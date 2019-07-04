РИАМО – 4 июл. Полеты российских и грузинских авиационных компаний между двумя государствами будут приостановлены с 8 июля, передает Федеральное агентство новостей.

В Росавиации напомнили, что с полуночи 8 июля полеты в Грузию будут прекращены.

«Полеты в/из Грузию следующих российских авиакомпаний будут приостановлены: «Аэрофлот», «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа», – говорится в сообщении.

Пассажиры, имеющие билеты российских перевозчиков в Грузию или из этой страны, могут поменять билеты на более ранние сроки без потерь для своего бюджета.

Ранее на фоне массовых антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий с 8 июля временный запрет для авиакомпаний на перевозки граждан РФ в Грузию.