РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В прошедшем учебном году свыше 860 детей с тяжелыми нарушениями речи обучались в детских садах городского округа Подольск, сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию администрации округа Светлана Гордеева.

В четверг в администрации округа прошло очередное заседание координационного совета по делам инвалидов при администрации. Всего на повестке дня значились пять вопросов, один из которых касался организации инклюзивного и коррекционного образования в округе. Гордеева рассказала об итогах в данной работе в прошедшем учебном году.

«В округе накоплен определенный опыт работы по организации образования для детей с ОВЗ. Так, компенсирующее и коррекционное образование было организовано в начальной школе-детском саду №53, где обучались 80 детей с нарушением зрения. Помимо этого, в дошкольных образовательных учреждениях обучались 106 детей с задержкой психического развития, 34 ребенка со сложной структурой дефекта, 1 ребенок с умственной отсталостью, 29 детей с расстройством аутистического спектра, 35 детей с другими нарушениями. Также свыше 860 детей с тяжелыми нарушениями речи в прошедшем учебном году воспитывались в 34 дошкольных образовательных организациях», – сказала Гордеева.

Она отметила, что свыше 2,5 тысяч детей имели возможность получения логопедической помощи на базе 65 детских садов. Разнообразными видами коррекционно-педагогической помощи было охвачено более 3,6 тысяч воспитанников в 80 дошкольных учреждениях. В 2018-2019 учебном году детские сады посещали около 200 детей-инвалидов.