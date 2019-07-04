РИАМО - 4 июл. Московское областное УФАС признало, что колледж «Коломна» в одноименном городском округе незаконно отклонил заявку ООО «Севен Групп» на участие в торгах на закупку и поставку ЖК-телевизоров и кабеля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ООО «Севен Групп» обратилось в ведомство с жалобой на неправомерные действия колледжа.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «Севен Групп» обоснованной», — отмечается в материале.

Также Московское областное УФАС России выдало Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Московской области «Колледж «Коломна» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.