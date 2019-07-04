РИАМО – 4 июл. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг страхового дома ВСК на уровне BB- и пересмотрело прогноз по рейтингу на «Стабильный», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Рейтинговое действие последовало в связи с вступлением в силу федерального закона от 27 июня 2019 года № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Пересмотр прогноза отражает предположение Fitch о том, что ВСК более не будет нести риски, связанные со страхованием гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ)», — говорится в сообщении.

Согласно нормам указанного федерального закона, страхование ГОЗ как институт прекращает свое действие, а все договоры страхования, за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, а также договоров, заключенных в отношении завершенных и введенных в эксплуатацию объектов, подлежат досрочному прекращению. Не заработанная страховщиком премия подлежит перечислению в фонд защиты дольщиков в течение 40 рабочих дней со дня вступления закона в силу.

«Миссия компании - в поддержке и защите граждан и бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации. Мы крайне ответственно относимся ко всем обязательствам компании, профессиональному и честному урегулированию страховых событий. По договорам ГОЗ выплачено страховых возмещений на сумму порядка 1 миллиард рублей. В ходе урегулирования компания оказывала всю необходимую консультационную и психологическую помощь своим клиентам», - отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей. На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого квартала 2019 года капитал группы ВСК вырос на 8% до 28,6 миллиарда рублей, активы - до 138 миллиардов рублей, а прибыль составила 1,7 миллиарда рублей.

Страховой дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. На сегодняшний день более 30 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и BB- – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт.