РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. В Королеве сотрудники ГИБДД и представители компаний-перевозчиков обсудили вопросы снижения дорожных аварий с участием грузопассажирского транспорта в Подмосковье, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«По итогам шести месяцев 2019 года на территории Московской области по вине водителей грузового и пассажирского транспорта совершено 328 учетных дорожно-транспортных происшествий. Анализ причин условий совершения данных дорожно-транспортных происшествий указывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей», - сказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Он уточнил, что основной причиной в сложившейся ситуации является отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

Для снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами на территории Московской области проводятся профилактические мероприятия «Тахограф».

Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя. Ими в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (от восьми человек) в междугороднем и международном сообщении, а также транспортные средства массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов.

За нарушения должностные лица будут привлечены к ответственности.

До 1 июля 2020 года весь грузопассажирский транспорт в Подмосковье должен быть оснащен тахографами.