РИАМО - 4 июл. С 3 по 8 июля в лесном массиве недалеко от поселка имени Цюрупы подмосковного Воскресенска проходит третий этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, в соревнованиях участвуют спортсмены из 15 регионов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«На торжественное открытие соревнований, которое состоялось 3 июля, спортсменов приветствовали глава Воскресенского района Олег Сухарь и председатель районного Спорткомитета Владислав Сатинаев. Они пожелали всем участникам достижения хороших результатов, хорошего настроения и приобретения новых друзей», — говорится в сообщении.

Эти соревнования пользуются большой популярностью среди молодежи (из года в год растет число участников и зрителей), помогают популяризации идей здорового образа жизни и активного отдыха. Тем более, что этот вид спорта тесно связан с другими: спортивным ориентированием, скалолазанием, водным слаломом, альпинизмом. Участникам предстоит пройти дистанции: пешеходную, пешеходную-связку и пешеходную-группы.