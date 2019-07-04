РИАМО – 4 июл. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении бывшего руководителя госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха, сообщает РИА Новости.

«С учетом выявленных Генеральной прокуратурой РФ совместно со Счетной палатой нарушений 11 марта 2019 года Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД», – сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В четверг генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что против главы ГК «Автодор» возбуждено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Имя подозреваемого не называлось.

До Вячеслава Петушенко, назначенного на пост главы «Автодора» в начале этого года, госкомпанией чуть более семи лет руководил Сергей Кельбах, нынешний советник по ГЧП гендиректора РЖД Олега Белозерова.

По данными СМИ, именно при Кельбахе началась реализация проекта ЦКАД – «Автодор» выступил его заказчиком. Общая стоимость строительства дороги оценивалась в 300 миллиардов рублей, ее протяженность должна превысить 500 километров. Сдать ЦКАД планировалось в 2014-2018 годах, однако эти сроки были сорваны, впоследствии они неоднократно передвигались, а стоимость проекта росла.

В 2018 году на ситуацию со строительством ЦКАД обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету он тогда поручил проверить причины удорожания проекта и выполнение контрактов.