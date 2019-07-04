РИАМО - 4 июл. Среди дачников Подмосковья некрупные арочные теплицы объемом около 20 квадратных метров стали самыми популярными, они продаются более чем на 80 рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На территории Московской области продажа теплиц и парников осуществляется на 83 розничных рынках, причем основная часть продаж осуществляется на строительных и сельскохозяйственных рынках. Основным спросом у дачников пользуются парники и теплицы небольшого объема и упрощенной конструкции», — рассказал глава министерства Владимир Посаженников.

Он объяснил основные отличия между парником и теплицей, так парник традиционно используется для выращивания рассады и дальнейшего высаживания в открытые грядки, в теплице же растения могут находиться в течение всего сезона.

Необходимый уровень температуры в парнике поддерживается исключительно за счет наличия в почве компоста и навоза, а также нагрева солнцем извне, в теплице же возможна установка дополнительных сторонних источников обогрева; высота теплицы обычно позволяет выращивать деревья, в парнике же этого делать не получится.

Теплицы бывают разных видов - односкатные, двухскатные, арочные, каплевидные, многоугольные, «голландская теплица»; и размеров – от 1,6 до 35 кубических метров, в зависимости от размеров дачного участка. Исходя из мониторинга продаж, можно сделать вывод, что наибольшей популярностью у подмосковных дачников пользуются теплицы покрытые поликарбонатом, шириной не более 2 метров и длиной не более 4,5 метров.

По наблюдениям министерства, в муниципалитетах близких ко МКАД (городские округа Химки, Мытищи, Реутов, Лыткарино, Красногорск, Люберцы, город Видное,) продажа теплиц осуществляется в меньшем объеме, чем в муниципальных образованиях отдаленных от МКАД (городские округа Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Можайский, город Серпухов).

На всех розничных рынках Московской области при покупке теплицы можно заказать доставку непосредственно до приусадебного участка. Также на некоторых торговых объектах предусмотрена дополнительная скидка для пенсионеров на покупку и доставку.