РИАМО - 4 июл. В депутаты Мосгордумы седьмого созыва выдвинулось свыше 415 кандидатов, на сегодняшний день зарегистрировано 25 человек, сообщил в четверг на заседании председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Информация на сегодняшний день. Всего выдвинуто 418 кандидатов в депутаты, но только 375 открыли счета. Сдали документы на регистрацию 150 человек. Зарегистрировано - 25», - сказал Горбунов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.