РИАМО - 4 июл. Московская городская избирательная комиссия утвердила списки кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва от партии «Союз труда» и «Партии социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«На ваше рассмотрение предлагается проект решения о списках кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением регионального отделения всероссийской политической партии «Союз труда» в городе Москве по одномандатным избирательным округам. Представленные документы партии проверены, соответствуют требованиям избирательного законодательства», - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены Мосгоризбиркома утвердили списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в количестве трех человек от партии «Союз труда» и одного человека, выдвинутого «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу».

«Хочется сказать, что это последние партии, списки которых мы заверяем», - добавила Кузнецова.

Ранее Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от партий «Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия возрождения России», КПРФ, «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность», «Справедливая Россия», «Народный альянс», «Возрождение аграрной России», «Партия роста», ЛДПР, «Национальный курс» и «Партия родителей будущего».

При этом «Партии ветеранов России» и региональному отделению всероссийской политической партии «Родная партия» отказали в регистрации из-за нарушений.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На них будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.