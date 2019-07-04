РИАМО - 4 июл. Врачи Дубненской городской больницы вывели из комы 8-летнего мальчика, причиной развития ситуации стал недостаточный контроль уровня сахара в крови, а также погрешности в диете, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Сразу, как мальчика доставили в педиатрическое отделение больницы, его незамедлительно осмотрели дежурный врач-педиатр и анестезиолог-реаниматолог. Ребенка госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации и начали комплексное лечение. Через полтора часа его вывели из комы.

«Ребенок страдает сахарным диабетом и на протяжении 3-х лет получает препараты инсулина. После проведения анализов мальчику поставлен диагноз гипергликемической комы - глюкоза крови при поступлении почти в 10 раз выше нормы», — рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Пациент осматривался совместно с эндокринологом, ему скорректировали дозу инсулина, на третий день перевели в педиатрическое отделение. Два дня назад мальчика выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи напомнили, что диета при диабете - это основное средство контроля заболевания, предотвращения острых и хронических осложнений. Нарушение режима питания при сахарном диабете, недостаточный контроль глюкозы могут привести к развитию неприятных последствий.