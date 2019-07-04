РИАМО - 4 июл. АО «МАШ», которое работает на территории аэропорта «Шереметьево», оштрафовано на 90 тысяч рублей: в процессе производства компания допустила сброс неочищенных сточных вод в ручей, берущий начало на территории аэропорта и впадающий в реку Клязьму, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Организация эксплуатирует принадлежащие ему на праве концессионного соглашения очистные сооружения на территории аэропорта. Нарушения в его работе были выявлены после того, как был проведен лабораторный анализ проб воды из ручья, который берет начало на территории «Шереметьева». Экспертизу заказало министерство экологии и природопользования Московской области в целях проведения административного расследования.

«Установлено, что в образцах превышены предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, фенолов и нефтепродуктов, соединений азота и железа. За это нарушение общество оштрафовано на 90 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о предъявлении к возмещению ущерба, нанесенного водному объекту», — говорится в сообщении.

Ранее инспекторы эконадзора в городском округе Щелково оштрафовали на 208 тысяч рублей ООО «Профснабтара», которое допустило сброс неочищенных сточных вод в приток реки Лашутки, которая, в свою очередь, впадает в Ворю, являющуюся также притоком Клязьмы.