РИАМО - 4 июл. Порывы ветра в столице днем в четверг усилились до штормовых значений – 20-21 метра в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве - облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. На большей части столицы сохраняется ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, в районе МГУ порывы ветра до 21 метра в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном - 16,1-17,2 градуса; Северном - 15,7-17,1 градуса, Северо-Восточном - 15,9-17,4 градуса, Восточном – 16-16,6 градуса, Юго-Восточном - 16,2-17,1 градуса, Южном - 16,7-18,5 градуса, Юго-Западном - 16,2-17,2 градуса, Западном - 14,8-16,9 градуса, Северо-Западном - 16,5-16,7 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде - без осадков, температура воздуха - 15,9-16,1 градуса, на территории новой Москвы - местами небольшой дождь, температура воздуха - 16,2-18,4 градуса, местами порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Москве продлило экстренное предупреждение из-за ветра в городе до конца четверга. Горожан призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.