РИАМО - 4 июл. Посетитлеи торгового центра «Авиапарк» в Москве приняли за протечку в аквариуме плановые работы по замене герметика, сообщил представитель пресс-службы ТЦ.

Ранее некоторые пользователи соцсетей сообщали, что в ТЦ «Авиапарк» произошла протечка вертикального аквариума.

«Протечка аквариума — не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Старый герметик меняют на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится около трех дней», - сказал представитель пресс-службы ТЦ.