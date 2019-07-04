РИАМО - 4 июл. ГУ МЧС России по Москве продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра на территории столицы, жителей призвали быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток четверга в Москве сохранится сильный ветер порывами 13-18 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует при сильном ветре быть внимательнее и осторожнее.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - говорится в материале.