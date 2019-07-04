РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В подмосковных Люберцах новый складской корпус получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Корпус находится в микрорайоне Птицефабрика поселок Томилино. Объект возведен в рамках первого этапа строительства.

«Складской корпус получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Томилино». Площадь складского корпуса составила 26543 квадратных метра. В здании предусмотрена зона складирования, офисные и служебные помещения. Прилегающая к объекту территория благоустроена.