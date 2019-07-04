РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. В подмосковном Красногорске в четверг почтили память 14 моряков-подводников, погибших во время пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате 1 июля в Баренцевом море, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Красногорск скорбит о погибших в Баренцевом море подводниках. Сегодня вместе с юнармейцами из города-побратима Североморск у памятника на Ивановских прудах красногорские школьники почтили память моряков минутой молчания», – говорится в сообщении.

Местом проведения мемориального мероприятия стал памятник-якорь, который Красногорску подарили моряки Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

«Трагедия, унесшая жизни 14 моряков, стала для нашего города общей», - сказала руководитель отряда юнармейцев Североморска Елена Тропина.

Отряд североморских юнармейцев находится в Красногорске в рамках международной смены-форума. Ребята знакомятся с историей и культурой нашего округа. Большинство из них выросли в семьях потомственных военных.

«Мы преклоняемся перед мужеством моряков, которые остались верны долгу и чести до конца, скорбим вместе с вами», - сказал замглавы администрации Красногорска по социальной сфере Игорь Тельбухов.