РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. В ходе проверок в парках и скверах Королева полицейские выписали свыше 30 протоколов за нарушения в общественных местах, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Полицейские проверили парки и скверы Королева. В период с 27 июня по 4 июля в ходе проверки (оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019» – ред.) было составлен 31 административный протокол, 21 из которых составлен за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в нетрезвом виде», – сказала Еруновская.

Протоколы составили также за мелкое хулиганство, превышение установленной скорости движения, нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.