РИАМО - 4 июл. В Коломенском городском округе сотрудники Росгвардии нашли поддельную карту у 25-летнего молодого человека, охранники решили потребовать его документы из-за вызывающего поведения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд Коломенского отдела вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который нарушал общественный порядок. Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина попытался скрыться. После поимки беглеца, правоохранители проверили его документы.

«Мужчина предъявил сотрудникам вневедомственной охраны миграционную карту с явными признаками подделки. Документ задержанного был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила, что он является поддельным», — говорится в сообщении.

Оказалось, что ранее не судимый 25-летний гражданин — житель одной из соседних республик. Задержанный был передан сотрудникам отдела полиции. По данному факту проводится проверка.