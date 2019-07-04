РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. В городском округе Красногорск отремонтировали 75% дорог, или свыше 120 квадратных метров, от запланированных на 2019 год, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«122 квадратных метра из запланированного 161 квадратного метра укладки асфальта готовы, это более 75% от плана на 2019 год», - сообщил заместитель главы администрации городского округа Красногорск по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

Он отметил, что особое внимание в текущем году уделили дорогам в микрорайоне Опалиха. Здесь работы завершены на 85%. В ближайшее время работы начнутся на шести дорогах в Красногорске, на Отрадненской и Ильинской территориях.

«Работы по устройству асфальтобетонного покрытия в горокруге Красногорск завершили на 41 участке. При благоприятных погодных условиях ремонт всех 55 участков дорог, запланированных на текущий год при субсидировании министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, завершится в июле», – добавляется в сообщении.

Параллельно в городском округе продолжаются работы по ликвидации ям на дорогах общего пользования и во дворах.