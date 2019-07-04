РИАМО - 4 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатский корпус и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за взаимодействие и работу на благо жителей.

В четверг губернатор встретился с депутатами Госдумы и Мособлдумы.

«Мы претендуем на то, что все, что мы делаем, позволяет менять ситуацию к лучшему и решать проблемы жителей. В том числе наша встреча сейчас, которая продолжалась сейчас два часа без галстуков, была для того, чтобы обозначить проблемы и найти пути решения. Наша задача в этом взаимодействии не порождать склоки, а прийти к взаимопониманию, которое дает другой результат. Благодарен, Игорь Юрьевич, и Вам, и депутатам. Это часть нашей политической культуры Московской области. Я это очень ценю», - сказал Воробьев.

Он отметил, что депутаты, как и представители исполнительной власти, должны общаться с жителями, в основу своей работы ставить запросы и пожелания граждан.

«Нам президент в разных форматах говорит о том, что мы должны быть чуткой властью, мы должны работать с жителями, сегодняшняя встреча еще для того, чтобы мы, чтобы каждый депутат крутил это колесо, каким бы великим он ни был, находил время ходить по земле и помогать решать проблему. Мы должны работать в консолидированном режиме Неважно, из какой ты фракции, если твое предложение обосновано, мы должны его услышать. Доверие, взаимопонимание - это залог успеха», - подчеркнул глава региона.

Воробьев также рассказал, что, по словам одного депутата, очень мелкий шрифт в платежках нервирует жителей.

«Такие выступления очень важные, мы должны менять (ситуацию - ред.). Мы должны сделать так, чтобы было удобно», — отметил глава региона.

Губернатор заключил, что периодически происходят сбои и жители получают по три платежки. С такими ситуациями нужно бороться.

Брынцалов в свою очередь рассказал, что депутатский корпус тесно взаимодействует с исполнительной властью.

«Мы провели порядка 170 мероприятий совместно с министерствами, ведомствами. Это выездные заседания, круглые столы, открытые трибуны. Благодарю за такое взаимодействие, где мы находим общие точки, принимаем законы», - отметил Брынцалов.