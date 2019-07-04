РИАМО – 4 июл. Телеком-оператор «Алмател» рассказал о запуске обновленной и улучшенной виртуальной АТС — «Алмател 2.0», сервис реализован в рамках стратегии по развитию новых продуктов и услуг и нацелен на В2В-сегмент: стартапы, малый и средний бизнес, крупные компании с разветвленной структурой, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Виртуальная АТС способна заменить физическую офисную мини-АТС или колл-центр, дает возможность перенаправлять звонки на нужных сотрудников, записывать разговоры, вести статистику. При этом отсутствуют затраты на приобретение и обслуживание оборудования, а также ограничения по масштабированию: к виртуальной АТС можно подключить неограниченное количество номеров и абонентов и самостоятельно добавлять необходимые функции через личный кабинет.

«Мы стремимся дать нашим клиентам лучшее и рады, что можем реализовать ВАТС «Алмател 2.0» в партнерстве с «Манго Телеком», одним из ведущих поставщиков SaaS-решений и лидером российского рынка виртуальных АТС. Уверены, что сервис будет востребован на рынке как эффективный инструмент управления бизнесом», — сказал директор по маркетингу «Алмател» Сергей Золкин.

Услуга будет запущена в коммерческую эксплуатацию 5 июля.