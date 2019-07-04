РИАМО - 4 июл. Подарочные наборы для новорожденных, как и компенсационные выплаты, и наборы для первоклассников станут приятной мерой поддержки для жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг депутаты Мособлдумы приняли несколько законопроектов, в числе которых возможность получения денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей вместо подарочного набора при рождении ребенка, предоставление набора первоклассника для семей с доходом ниже прожиточного минимума, вручение подарков юбилярам-пенсионерам старше 80 лет и увеличение срока действия льготы по транспортному налогу для многодетных семей.

«У нас 90 тысяч малышей рождается в Московской области. Мы думали, как оказать знак внимания, поддержку, заботу маме, у которой рождается это счастье. Мы внимательно изучили потребности, пошли к мамам, сели с ними, когда мы поняли, что мама хочет, мы сделали альтернативу. То есть ты берешь или подарок, в котором более 50 предметов, или ты берешь деньги. Эта альтернатива существует только в нашем регионе», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что по итогам опроса, 65% мам сказали, что лучше возьмут подарок, чем деньги. Также важной мерой поддержки станут наборы для первоклашек из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

По его словам, приятным сюрпризом для жителей региона станут и подарки юбилярам старше 80 лет.