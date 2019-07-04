РИАМО - 4 июл. Свыше 4,6 тысячи нарушений пресекли в Подмосковье с начала текущего года по указаниям административных комиссий региона, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«С начала года 64 административных комиссии Московской области вынесли 4656 постановлений о различных выявленных нарушениях чистоты и благоустройства», — сообщил начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.