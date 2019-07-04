РИАМО - 4 июл. Новые спортивные площадки для воркаута установят до конца 2019 года в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Протвине, Котельниках и Наро-Фоминске в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортивное оборудование включает в себя гимнастические скамьи для выполнения наклонов из положения стоя и поднимания туловища из положения лежа, помост для отжиманий, мишень для метания мяча в цель, ряд специальных тренажеров, брусья, рукоходы, шведскую стенку, разнохватовый турник, баскетбольный щит и множество другого инвентаря», — отмечается в материале.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, занятия спортом на улице чрезвычайно популярны среди жителей Подмосковья, так как они не требуют финансовых затрат на покупку абонементов или специальной экипировки.

«Несмотря на то, что сейчас на территории Московской области открыты 358 спортивных площадок, мы видим спрос населения на увеличение их числа. Новые объекты адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Терюшков.