РИАМО - 4 июл. Рекордные 172 закона приняли депутаты Московской областной думы за весеннюю сессию, многие из принятых документов имеют социальную направленность, бюджет региона позволяет расширять подобные меры поддержки, сообщил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

«Мы подвели итоги весенней сессии, за эту сессию мы приняли 172 закона, статистика показывает, что именно в эту сессию мы больше всего законов приняли в истории Московской областной думы. Акценты этих законов совпадают с посланием президента. Это законы социальной направленности, которые затрагивают все группы населения Московской области - и новорожденных, и школьников, и пенсионеров, и инвалидов, и спортсменов, и многодетных», - сказал Брынцалов журналистам.

Он отметил, что бюджет региона позволяет расширять социальные меры поддержки.

«Как говорил губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев – ред.), мы постоянно следим за доходностью и ищем возможность помогать жителям региона, особенно тем, кто находится в наиболее сложной ситуации. Это адресная помощь, прежде всего», - подчеркнул Брынцалов.

Также активно ведется работа с органами исполнительной власти региона и депутатами Госдумы.

«Мы определили полезный формат с коллегами из Госдумы. Раз в месяц мы вместе с ними проводим встречи с нашими избирателями - это и приемы граждан, и встречи, контроль за реализацией национальных проектов, госпрограмм. Таких мероприятий наши депутаты провели порядка 4,5 тысяч за это полугодие», - заключил Брынцалов.