РИАМО - 4 июл. Строительство метро, железных и автомобильных дорог, мостов, развязок и эстакад является одним из приоритетов градостроительной политики российской столицы, ежегодно на транспортную инфраструктуру в столице выделяется 600 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На развитие транспортной инфраструктуры из бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы выделяется 600 миллиардов рублей в год. Это позволяет нам ежегодно строить не менее 100 километров дорог, десятки сложных транспортных сооружений, рекордными темпами расширять систему метро», - сказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Он уточнил, что также на эти деньги проводят работы по интегрированию в городскую сеть железнодорожного транспорта, развитию программы транспортно-пересадочных узлов.

По словам заммэра, еще 9 лет назад Москва стояла перед угрозой транспортного коллапса.

«Автомобилей у горожан становилось все больше и больше, что приводило к колоссальным транспортным проблемам: перегруженности существующей дорожной сети, а также многокилометровым пробкам», - подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что решение мэра Москвы Сергея Собянина сделать упор в градостроительной политике на развитие общественного транспорта и строительство соответствующей инфраструктуры позволили существенно улучшить ситуацию. За прошедшие годы в российской столице было построено около 800 километров дорог, а также 155 километров линий и 81 станция метро и Московского центрального кольца.

«Не менее масштабные задачи и на будущее – до конца 2023 года мы намерены ввести более 130 километров линий и 50 станций метро, а также шесть электродепо. Кроме того, в планах завершить формирование системы скоростных хордовых магистралей», - заключил заместитель мэра.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.