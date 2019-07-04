РИАМО - 4 июл. В Можайском городском округе прошел Единый день приема граждан, в его рамках жители смогли решить свои вопросы, проконсультировавшись сразу с несколькими специалистами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Можайском культурно-досуговом центре прошел Единый день приема граждан. Мероприятие, организованное по инициативе главы округа Дмитрия Абаренова, прошло во второй раз. Впервые такой формат работы с обращениями граждан был использован в марте 2019 года.

«Цель акции - ликвидировать административные барьеры и помочь жителям решить максимальное количество вопросов в одном месте. Так, участие в приеме приняли представители 31 организации, работающей на территории округа», - говорится в сообщении.

Это не только специалисты структурных подразделений администрации, глава и его заместители, но и представители налоговой инспекции, кадастровой палаты, БТИ, Росреестра, предприятий ЖКХ и дорожно-транспортной инфраструктуры, Рузского регионального оператора, правоохранительных органов, МособлЕИРЦ, «Мосэнергосбыта».

Также жители имели возможность получить консультацию представителя уполномоченного по правам человека в Московской области, узнать о действующих вакансиях в центре занятости населения, задать вопросы руководству Можайской ЦРБ. Всего за три часа приема было проведено 308 консультаций.

«Очень удобный формат общения жителей с представителями власти. Мне не пришлось ходить из кабинета в кабинет, с одного этажа на другой, стоять в очереди и прочее, чтобы решить свою проблему или получить ответы на волнующие вопросы. Все в одном месте, все прозрачно и быстро. Потратив менее часа, я смогла проконсультироваться с несколькими специалистами и решить несколько проблем прямо здесь и сейчас», - сказала председатель СНТ «Первомайское. Массив-2» Елена Зеленова.

Можайский городской округ единственный муниципалитет в Московской области, где реализуется такой формат приема граждан.

«Такой формат работы с жителям очень востребован, мы обязательно продолжим эту практику и будем расширять перечень специалистов. Открытая власть - крайне важный принцип, который озвучен губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мы стремимся стереть все барьеры и бюрократические препоны между органами власти и нашими жителями, создать максимально комфортные условия для решения любых вопросов», - подчеркнул Абаренов.

Планируется, что Единый день приема граждан будет проходить в городском округе ежеквартально.