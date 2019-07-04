РИАМО - 4 июл. Свыше полумиллиона госуслуг и сервисов в земельно-имущественной сфере получили москвичи с начала 2019 года, на сегодняшний день департамент городского имущества города оказывает 35 вариантов госуслуг и предоставляет пять электронных сервисов на портале mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«За два квартала 2019 года департамент городского имущества оказал москвичам больше 530 тысяч госуслуг и сервисов в земельно-имущественной сфере. Эта цифра уже превысила показатель за весь прошлый год», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в ходе Московского урбанистического форума.

Город продолжает переводить госуслуги в электронный вид и создавать новые электронные сервисы — они доступны для жителей столицы на портале mos.ru. Эти сервисы связаны c состоянием финансово-лицевого счета, открытого для оплаты аренды земли или нежилых помещений, очередностью граждан, состоящих на жилищном учете, а также с кадастровой оценкой городской недвижимости.

Благодаря доступности госуслуг в электронной форме с каждым годом все больше москвичей обращается за госуслугами в сфере земли и имущества. Если в 2018 году департаментом городского имущества было оказано 490 тысяч госуслуг и сервисов, то в первом полугодии 2019 года эта цифра достигла 530 тысяч.

«Самой востребованной госуслугой в земельно-имущественной сфере в первом полугодии 2019 года стало предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда. За этой госуслугой обратились 24 тысячи москвичей», — прокомментировал Гаман.

Он добавил, что на втором месте оказалась госуслуга по заключению договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда города Москвы – по ней в департамент пришло 8,2 тысячи заявок. Третьей по популярности стала госуслуга по заключению допсоглашений к договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Москвы, соцнайма и найма жилых помещений, к ней за полгода обратились 6,4 тысячи горожан.

В настоящее время департаментом городского имущества ведется работа по модернизации 16 государственных услуг в земельно-имущественной сфере. Кроме того, в течение 2019 года ожидается внедрение электронной цифровой подписи по семи госуслугам департамента. ЭЦП позволит заявителям подписывать документ в рамках получения той или иной госуслуги прямо в личном кабинете на портале mos.ru без дополнительной выгрузки.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля в «Зарядье». Деловую программу МУФ-2019, которая включает более 70 мероприятий, в четверг открыл своим выступлением мэр Москвы Сергей Собянин.