РИАМО - 4 июл. Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) планирует в ближайшее время выставить на электронные аукционы процедуры по обустройству более 2 тысяч машино-мест в шести округах столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Плоскостные парковки, на которых будут проведены работы, располагаются по 19 адресам на территории ЦАО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО и ЮАО. Общая площадь земельных участков, которыми предстоит заняться победителям, превышает 68 тысяч квадратных метров», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

На исполнение всех обязательств победителю отводится 120 дней с момента заключения контракта. При этом закупка предусматривает поэтапное выполнение всех работ: девять этапов для первой закупки и 10 этапов для второй.

Организация комфортного парковочного пространства становится первоочередной задачей в условиях большого мегаполиса, добавил начальник контрактной службы ГКУ «АМПП» Александр Комков.

«Закупочные процедуры предусматривают обустройство суммарно свыше двух тысяч машино-мест на плоскостных парковках. 237 из них – машино-места, выделенные для размещения автомобилей маломобильных групп граждан», – подчеркнул Комков.

Он добавил, что условия контракта включают в себя комплексное выполнение всех работ на плоскостных парковках, включая демонтаж, установку малых архитектурных форм и проведение пуско-наладочных работ.

Начальная цена закупки на выполнение работ по обустройству парковок составляет от 100 до 158 миллионов рублей в зависимости от места расположения.