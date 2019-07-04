РИАМО - 4 июл. В ходе личных приемов депутатами Московской областной думы принято свыше 5 тысяч жителей региона, всего рассмотрено почти 7 тысяч обращений, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Большая часть обращений (около 52% от общего числа обращений) касается социальной сферы – просьбы об оказании материальной помощи. Далее – около 32% – связаны с темой ЖКХ – вопросы о качестве предоставленных коммунальных услуг, о дачном хозяйстве и разрешении жилищных споров», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Говоря о результатах, он подчеркнул, что около 60% обращений решены положительно, еще по 25% даны разъяснения во время приемов.

«Только в 68 случаях (меньше 1% от поступивших обращений) жители получили отказ, остальные направлены в подведомственные организации», – подчеркнул председатель подмосковного парламента.

В регионе располагается 87 приемных депутатов Московской области – они есть в каждом муниципальном образовании, приемы там ведутся еженедельно.