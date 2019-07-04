РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Надземный пешеходный переход, который начали строить в районе многоуровневой развязки в подмосковном Красногорске, позволит ввести бессветофорное движение на участке Ильинского и Волоколамского шоссе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Возведена металлическая основа надземного пешеходного перехода через Ильинское шоссе в районе многоуровневой развязки. Переход позволит ввести бессветофорное движение на участке от улицы Вокзальной на Ильинском шоссе до остановки «Таможня» (на Волоколамском шоссе – ред.)», – говорится в сообщении.

Новый пешеходный переход введут в эксплуатацию по мере готовности эстакады в целом. Его оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп граждан.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева многоуровневую развязку в Красногорске планируют завершить осенью текущего года.