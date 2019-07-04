РИАМО – 4 июл. На Машиностроительном заводе (ПАО «МСЗ»; входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») введено в эксплуатацию оборудование по производству топливных таблеток и тепловыделяющих элементов типа РБМК на основе паллетной технологии, говорится в сообщении пресс-службы МСЗ.

«Суть такого технологического подхода заключается в «бережном» формировании и автоматической укладке топливных таблеток в промежуточную тару (паллету), а затем в транспортный контейнер для передачи на операцию снаряжения оболочек твэла топливом», — говорится в сообщении.

Ввод новых современных установок также позволил повысить уровень автоматизации производства топлива для реакторов РБМК. Оборудование, разработанное и изготовленное Инженерным центром ПАО «МСЗ», успешно выдержало типовые испытания и уже задействовано в производстве серийной продукции.

В линии производства топливных таблеток смонтированы автоматизированные установки осмотра таблеток, приемочного контроля и укладки топливных таблеток на паллеты. Этот комплекс оборудования работает в общем потоке производственной линии и позволяет осуществлять автоматический контроль внешнего вида с отбраковкой топливных таблеток, отбор изделий из потока по заданному алгоритму и выборку для предъявления контролеру отдела технического контроля (ОТК), укладку таблеток на паллеты и упаковку заполненных паллет в транспортный контейнер.

«В линии производства тепловыделяющих элементов для РБМК установлен новый комплекс снаряжения твэлов с паллет. Он состоит из трех последовательно расположенных установок, связанных между собой транспортной системой», — добавляется в сообщении.

Каждая из установок в автоматическом режиме выполняет прием и позиционирование оболочек, выгрузку заполненных паллет из транспортного контейнера и упорядоченную подачу таблеток, снаряжение твэлов с измерением длины и контролем массы топливного столба, а также передачу данных о выполненной операции в информационную систему сбора технологических параметров. Информация в базе данных хранится с привязкой к индивидуальному номеру твэла.

«Автоматизация производства топлива для реакторов РБМК позволит значительно увеличить производительность труда. Кроме того, новые установки обеспечивают гораздо более бережное обращение с топливными таблетками, что благоприятно влияет на качество», - отметил заместитель начальника инженерного центра ПАО «МСЗ» Михаил Полищук.

Перевод производства на паллетную технологию в ПАО «МСЗ» начался более десяти лет назад, и в настоящее время таким оборудованием оснащены линии таблеточного и твэльного производства топлива для ВВЭР и реакторов зарубежного дизайна.