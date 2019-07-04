РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Около 60% из 1 700 зарегистрированных в Красногорске юридических лиц заключили договоры на вывоз мусора с Рузским региональным оператором, сообщил начальник Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В четверг он проинспектировал содержание территории ряда дворов в микрорайонах Изумрудные холмы, Павшинская пойма и Путилково Красногорска. В объезде приняли участие представители администрации округа и управляющих компаний.

«Мы совместно с органами местного самоуправления продолжаем работу по контролю заключения договоров на вывоз ТКО юридическими лицами и СНТ. В Красногорске более 1 700 юридических лиц-мусорообразователей и около 77 СНТ. Договоры на вывоз мусора заключили 60% юрлиц. Осталось заключить договоры 11 садовым товариществам», – сказал Баженов.

Он отметил, что в городском округе Красногорск 410 контейнерных площадок, из них 36 – вновь создаваемые. По словам Баженова, этого количества для округа достаточно.

«Все площадки оцифрованы. У нас есть мобильное приложение, где обозначена геолокация каждой контейнерной площадки», – добавил Баженов.

По его словам, основное замечание к большинству контейнерных площадок в Красногорске – отсутствие графика вывоза мусора с указанием временного интервала в 3–4 часа, когда приезжает мусоровоз.

«Мы ждем информации от регионального оператора, после этого вывесим таблички с графиком вывоза мусора на контейнерных площадках. Мусор должен вывозиться раз в сутки, и жители должны знать, что у них, допустим, с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 16:00 вывозится мусор», – пояснила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Антонина Ларина.