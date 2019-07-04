РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 июл. Горячее водоснабжение планируют вернуть в дома Дзержинского 5 июля после профилактических работ, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

Врип главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова 3 июля посетила центральный тепловой пункт на улице Бондарева и проверила проведение опрессовок трубопроводов системы отопления города.

«Горячее водоснабжение планируют вернуть в дома Дзержинского 5 июля после отключения для профилактических работ», – сказала Иванова.

Горячая вода в городе была отключена 1 июля дочерним муниципальным унитарным предприятием «ЭКПО» в связи с проведением гидравлических испытаний трубопроводов в преддверии зимнего периода. Иванова встретилась 3 июля с руководителем компании Сергеем Дубиным, который рассказал руководителю города о ходе проведения испытаний.