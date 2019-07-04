РИАМО - 4 июл. В акции «Научись плавать» поучаствовали 40 тысяч детей и подростков, ее проводят в Подмосковье в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях, в лагерях с круглосуточным пребыванием детей, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Обучение проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, «Мособлпожспаса», регионального отделения ВОСВОД. В ходе занятий детей учат практическим навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи.

«Главная задача акции «Научись плавать» — снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье детей. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева такая работа проводится в летних оздоровительных лагерях Подмосковья уже третий год подряд. За этот период обучение прошли уже более 150 тысяч детей», — сказал Пестов.

Помимо практических занятий, в ходе профилактических уроков спасатели рассказывают детям и о работе в Подмосковье единого номера вызова экстренных служб - «112». Им разъясняют, в каких ситуациях нужно звонить в систему-112, что сообщать оператору, предупреждают о недопустимости хулиганских звонков.