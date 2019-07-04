РИАМО - 4 июл. В рамках XI летней спартакиады сотрудников Госавтоинспекции Московской области в Мытищах провели пять спортивных состязаний, праздничное настроение создавали артист Денис Майданов, коллектив шоу-балета Todes, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

3 июля в Мытищах прошла XI летняя спартакиада сотрудников Госавтоинспекции Московской области. Она была посвящена дню образования службы ГАИ-ГИБДД. Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса «Строитель». Впервые спорткомплекс принял автоинспекторов всех муниципальных образований Подмосковья.

«Спортсмены Госавтоинспекции приняли участие в пяти спортивных состязаниях: им предстояло в очном споре выявить самого быстрого – в легкоатлетической эстафете, самого ловкого – в подтягивании на перекладине, самого выносливого – в плавании, самого сильного – в гиревом спорте, а также в перетягивании каната», - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия спартакиады приняли участие руководители правительства Московской области, ГУОБДД МВД России, управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, районных и строевых подразделений Госавтоинспекции, представители общественных организаций подмосковного региона, сотрудники Госавтоинспекции и члены их семей.

Известные артисты Денис Майданов, группа «Рождество» и творческий коллектив шоу-балета Аллы Духовой Todes обеспечили праздничное настроение гостям и участникам XI летней спартакиады.