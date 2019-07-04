РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июл. В подмосковных Люберцах благоустроят парк «Малаховское озеро», в частности, там появится система Wi-Fi, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В четверг с рабочим визитом в Люберцы приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заслушал доклад о втором этапе благоустройства центральной части города, а также о реконструкции Октябрьского проспекта.

«В парке «Малаховское озеро» установят детские и спортивные площадки, в том числе для маломобильных групп населения. Также планируется оснастить парк системой Wi-Fi и камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

В парке обустроят набережную со смотровыми площадками, создадут две новые входные группы, установят фонтан в центре озера. В ночное время начнет работать подсветка архитектурных элементов.